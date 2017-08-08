﻿ Актюбинцы наблюдали лунное затмение

Актюбинцы наблюдали лунное затмение

Автор:
Актюбинцы наблюдали лунное затмение

В ночь с 7 на 8 августа актюбинцы наблюдали лунное затмение, передает "Диапазон".

Затмение лучше всего было видно с 23:22 и до 01:19 в Казахстане и России.

Луна исчезала с поля зрения примерно на четверть в нижней части диска. Среди пользователей социальных сетей это вызвало большой ажиотаж.

Напомним, последний раз полное затмение наблюдалось шесть лет назад.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.08.2017, 17:37
  
В Актобе поймали десять пьяных водителей за один день
08.08.2017, 12:47
  
Фестиваль ретро-песен пройдет в Актобе
08.08.2017, 11:52
  
​В Казахстане внедряют медицинское страхование. Что для нас изменится?
08.08.2017, 10:42
  
Актюбинские выпускники смогут бесплатно получить образование
07.08.2017, 15:57
  
В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Студенты из США о том, что их удивило в Казахстане 2
Фильм о строительстве Астаны покажет National Geographic
Фестиваль ретро-песен пройдет в Актобе
​В Казахстане внедряют медицинское страхование. Что для нас изменится?
Актюбинские выпускники смогут бесплатно получить образование
​Кто стал лучшим игроком ФК "Актобе" в июле
Новорожденных оставили без прививок от гепатита В 1
Кто стал лучшим футболистом казахстанской премьер-лиги в июле
Казахстанский депутат найден повешенным
Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой