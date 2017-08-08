﻿ ​В Казахстане внедряют медицинское страхование. Что для нас изменится?

На фото: С 1 января 2018 года нам будут оказывать медуслуги из 2 пакетов: за счет фонда медстрахования, куда вносят взносы государство и работающие, и из базового пакета, куда входит минимум услуг, в их числе прививки. || Фото из архива «Д»

С 1 июля предприятия отчисляют деньги в фонд медицинского страхования. Новая система заработает в стране с 1 января 2018 года. Что при ней изменится, сколько и кому платить, и могут ли не застрахованным отказать в медицинской помощи, «Диапазону» рассказывает Маншук Тунгатарова, заместитель главврача городской поликлиники №2 Актобе.

Как сообщила Маншук Тунгатарова [на фото], новая система гарантирует всем застрахованным медицинскую и лекарственную помощь за счет фонда социального медстрахования. С 1 января 2018 года медицинские услуги будут оказывать из 2 пакетов – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и базовый минимальный пакет медуслуг, предоставляемый государством бесплатно для всех граждан страны и оралманов.

В базовый пакет входят:

медицинская помощь при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, которые представляют опасность для окружающих (туберкулез, психические болезни и пр. заболевания, перечень которых определен);

транспортировка (в т. ч. санавиация);

скорая неотложная помощь (в т. ч. санавиация);

прививки.

До 2020 г. в базовый пакет будет входить амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением (только для непродуктивно самозанятого населения).

В пакет обязательного социального медстрахования (это услуги, которые не входят в бесплатный базовый пакет и финансируются за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников) входят:

амбулаторно-клиническая помощь (прием и лечение в поликлиниках, диагностические, манипуляционные услуги и лабораторные исследования);

лечение в стационаре и в дневном стационаре (кроме социально значимых заболеваний);

сестринский уход (для тех, кто нуждается в постоянном уходе или присмотре после болезни);

реабилитация и восстановительное лечение;

высокотехнологичные мед­услуги;

паллиативная помощь (оказание медпомощи с целью предотвращения/облегчения страданий больного посредством уменьшения тяжести симптоматики болезни или замедления ее течения).

Взносы в фонд обязательного медицинского страхования платят:

работодатели;

работники;

самозанятое население;

государство (за социально уязвимое население).

Взносы не платят:

дети;

воспитанники и учащиеся интернатов;

многодетные матери, награжденные «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также имеющие звание «Мать-героиня» или орден «Материнская слава» I и II степени;

участники и инвалиды войны;

инвалиды;

пенсионеры;

безработные (зарегистрированные на бирже труда);

студенты очной формы обучения, которые учатся в организациях среднего, технического и профессионального, высшего образования и послевузовского образования;

лица, находящиеся в отпуске в связи с рождением ребенка, усыновлением новорожденного, по уходу за ребенком до 3 лет;

неработающие беременные женщины;

неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения им 3 лет;

неработающие лица, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

неработающие оралманы;

военнослужащие;

сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов;

лица, которые отбывают наказание по приговору суда (кроме учреждений минимальной безопасности) и лица, содержащиеся в СИЗО и ИВС.

С 1 января 2018 года за указанные категории граждан взносы платит государство.

За работающих с 01.07.2017 года ежемесячные взносы и отчисления в систему социального медицинского страхования платит работодатель.

Отчисления работодателей составляют:

с 1 июля 2017 года – 1% от фонда заработной платы,

с 1 января 2018 г. – 1,5% от фонда заработной платы,

с 1 января 2019 г. – 2% от фонда заработной платы,

с 1 января 2020 г. – 3% от фонда заработной платы.

Зарегистрированные самозанятые (ИП, КХ, частные нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и т.д.) с 1 июля 2017 года взносы в систему социального медстрахования платят самостоятельно. Ежемесячный взнос – 5% от 2-кратного размера минимальной зар­платы. В 2017 году размер взноса составляет 2 446 тенге в месяц, за 6 месяцев 2017 года – 14676 тенге.

Чтобы получить медицинскую помощь, безработным, непродуктивно самозанятым и другим категориям экономически неактивного населения необходимо:

– обратиться в центр занятости по месту проживания, где им предложат работу в соответствии с квалификацией и опытом. Если предложенные варианты не подходят, дадут статус безработного, и государство возьмет на себя обязательства по выплате взносов в ФСМС в течение отведенного времени.

Если человека не устраивают предложенные варианты трудоустройства или он отказывается регистрироваться в качестве безработного, ему надо самостоятельно через банк делать отчисления в фонд медстрахования. Взносы ежемесячные, с 1 января 2018 года 5% от минимальной заработной платы или 1 144 тенге, либо 16 970 тенге в год.

– Если человек не застрахован, ему откажут в медицинской помощи?

– Он получит только экстренную помощь и амбулаторно-поликлиническую помощь без стационарной, стационарозамещающей и высокотехнологичной помощи до 2020 года. После 2020 года только экстренную помощь.

Надо ли прикрепляться к поликлинике для медстрахования?

Если вы уже прикреплены к своей поликлинике, делать это повторно не нужно. Если вы не знаете, прикреплены или нет, или хотите выбрать другую – обратитесь в поликлинику.