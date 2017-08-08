﻿ Туристы покидают Турцию из-за вспышки опасного вируса

Он способен вызвать проблемы с сердцем и менингит.
Десятки туристов были вынуждены прервать свой отпуск в Турции из-за массового распространения вируса Коксаки, против которого до сих пор не изобретена вакцина. Особенно быстро "зараза" взяла в осаду морские курорты страны.
В Турции растет число российских туристов, заболевших чрезвычайно заразным вирусом Коксаки, передает РЕН ТВ. Обычно болезнь сопровождается повышением температуры до 40 градусов, зудящей сыпью по всему телу и сильным обезвоживанием.
Коксаки охватил все морские курорты Турции – их влажный и жаркий климат является идеальным местом для распространения эпидемии. Вакцины против вируса еще не придумано, поэтому врачи могут лишь бороться с симптомами.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусных заболеваний, которые передаются как кишечная инфекция, но возможен также и воздушно-капельный механизм передачи. Этот вирус может поражать также и сердце – вызывать миокардиты и перикардиты, и стать причиной менингита.
Информации о казахстанцах, заразившихся на турецких курортах опасным вирусом, пока нет.
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