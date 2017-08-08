﻿ Пожарные специально поджигали леса, чтобы получить премию

Расследование началось, когда стало известно, что очень многие добровольные борцы с огнем стали стремиться попасть именно в команду к 42-летнему Давиде Ди Вите. Это было связано с тем, что во время его дежурств всегда поступало множество сообщений о возгораниях. В итоге пожарные крайне часто выезжали на тушение лесных пожаров, причем борцам с огнем полагалась премия в €10 за каждый экстренный вызов.

По данным полиции, Ди Вита регулярно лично отправлялся на фургоне разжигать огонь. Нередко после этого он сам звонил в пожарную службу и сообщал об очередном замеченном лесном пожаре. Наконец, после этого Ди Вита приезжал со своими коллегами к месту происшествия и тушил им же разожженное пламя.

Теперь все фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и нанесении материального урона. Кроме того, часть «пожарных» обвиняются в умышленных поджогах.